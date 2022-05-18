Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı - Son Dakika
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Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı

18.05.2022 18:52
Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı

Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı Yalova'da Müzeler Haftası nedeniyle lise öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı

YALOVA - Yalova'da Müzeler Haftası nedeniyle lise öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kentte Müzeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu çerçevede Atatürk ve Çocuk Müzesi'nde resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalova Müze Müdürlüğü ve Uzmanlar Koleji tarafından gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencilerinin çalışmaları görücüye çıktı.

Serginin açılış kurdelesini kesen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Müzeler Haftası'nı kutlayarak "Tarihimizi, kültürümüzü korumak belleğimizdir. Müzeler geçmişimizin, tarihimizin kimliğidir. Yeni nesillere, yeni kuşaklara bu birikimimizi aktarmak gibi bir görevimiz vardır" dedi.

Dünya Müzeciler Konseyi tarafından, bu yıl "Müzelerin Gücü" temasının belirlendiğini anlatan Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey, bu tema içinde bir takım etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalova Müze Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl kurulduğunu anlatan Özbey, Atatürk ve Çocuk Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dahil edildiğini söyledi. Özbey, Yalova Belediye Başkanlığı bünyesinde Kent Müzesi ve İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nin de bulunduğunu dile getirerek, "Birçok kurumla işbirliğiyle yeni müzelerin oluşması gündemde. Bunların kentin kültürel kimliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar Koleji Müdürü Ahmet Demiroğlu ise öğrencileri cesaretlendirdiklerini ve ilk sergilerini açmalarına vesile olduklarını söyledi.

Uzmanlar Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Burcu Kocakurt da sergide öğrencilerin çeşitli resim teknikleriyle hazırladıkları tabloların bulunduğunu ifade etti. Kocakurt, serginin bir hafta süresince açık kalacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Turizm, Yalova, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da Müzeler Haftası etkinlikleri resim sergisiyle başladı - Son Dakika


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