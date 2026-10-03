Yalova'da personelin afet psikososyal destek kapasitesi eğitimle güçlendirildi - Son Dakika
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Yalova'da personelin afet psikososyal destek kapasitesi eğitimle güçlendirildi

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Yalova\'da personelin afet psikososyal destek kapasitesi eğitimle güçlendirildi
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Yalova'da afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin niteliğini artırmak için personele psikolojik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, destek çözüm ortağı kurumlar ile İl Sağlık Müdürlüğü personelini kapsıyor.

Yalova'da afet ve acil durumlar sonrasında sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla personele yönelik "Afet ve Acil Durumlarda Psikolojik İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler, Müdürlüğün Psikososyal Destek Eğiticisi Psikolojik Danışman İsmail Hakkı Yeşilyurt tarafından verildi. Eğitimlerde, afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri, afetten etkilenen bireylerle etkili iletişim kurulması, temel psikolojik ilk yardım yaklaşımı, psikososyal ihtiyaçların doğru değerlendirilmesi ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Destek çözüm ortağı kurumların personeline yönelik eğitim Müdürlüğün hizmet binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilirken, İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik eğitim ise İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlendi.

Eğitimlerle, afet ve acil durumlarda görev alacak personelin psikososyal destek alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve afetten etkilenen bireylere daha etkin ve nitelikli hizmet sunulması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüYalovaEğitimGüncelYerelSon Dakika

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