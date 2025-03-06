Yalova\'da Roman Esnaf Pazarın Taşınmasına İsyan Etti

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Yalova'da şehir merkezindeki yerlerinden çıkarılan ikinci el pazarı esnafı duruma isyan etti. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e tepki gösteren yüzlerce Roman esnaf, tek geçim kaynaklarının ellerinden alındığını söyledi ve ırkçılığa maruz kaldıklarını iddia etti.

Yalova Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumunda Yalova Seyyar Pazarcılar Odası'nın teklifi üzerine Yalova Kapalı Pazaryeri'nde her perşembe kurulan ikinci el pazarının Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Nedret Ayaz Kapalı Pazar Yeri'ne kurulması oybirliğiyle kabul edilmişti. Halk arasında Roman Mahallesi olarak bilinen Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki pazarın taşınma kararı tepkiyle karşılandı. Pazarın taşınmasına tepki gösteren esnaf Roman olarak ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini bilgi bile verilmeden mağdur edildiklerini belirterek, "Roman vatandaşı olduğumuz için mi, ırk ayrımı yapıldığı için mi bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananlara tepki gösteren ve 1 aydır tezgah açmayan esnaf Reyhan Demir, "Bizim pazarımızı neden iptal ettiler. Biz bundan ekmek yiyoruz. Çoluk çocuğumuz sersefil. Bayram geliyor ne yapacağız. Bu pazardan ekmek yiyoruz. Belediye başkanına sesleniyorum. Bunu bize yapmayacaktı, arka çıkacaktı, babalık yapacaktı. Söz vermişti ne oldu? Biz din kardeşleri değil miyiz? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Biz pazarımızı istiyoruz" dedi.

"Belediye başkanı pazarımızı elimizden alıyor"

Esnaflardan Hüsniye Yöneka ise tek geçim kaynaklarının ellerinden alındığını belirterek, "Sesimizi duyun Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz Yalovalıyız. Yalova'da bit pazarı açıyoruz fakat bizim pazarımızı bir aydır kapadılar. Bize ait olanı istiyoruz. Biz dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz. 30 senedir bu pazar kurulu. Kim geldi geçtiyse pazarımızı almadı. Fakat bu belediye başkanı pazarımızı elimizden alıyor. Yarın öbür gün burası kentsel dönüşüm olacak. 3 ay sonra bizi evlerimizden çıkaracaklar. Kira yardımı 3-4 bin lira. Yalova'da kiralar 15-20 bin lira. Biz pazardan gelirimizi sağlıyoruz ki bu kirayı ödeyelim" diye konuştu.

"30 yıldır kurulan pazar başka bir kırsal bölgeye taşındı"

Hüsnü Atış ise aslı astarı olmayan mazeretlerin söylendiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Şu anki CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Gürel'den Roman Mahallesi halkı olarak şikayetçiyiz. 30 yıldır kurulan pazarı kırsal bölgeye taşıdı. Şu anda kentsel dönüşüm olan Roman Mahallesi'nde hepimiz borçlandı. Bu paraları ödeyebilmemiz için pazarımızı yeniden aynı yerinde istiyoruz. 500 tane esnafı mağdur bırakamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Bu vatandaşların hepsi buradan geçiniyor. Hiçbir bilgimiz olmadan, meclisten geçirerek bizim pazarımızı alıp kırsal bölgeye taşıdı. Sağa sola tuvaletlerini yapıyorlarmış, pazar kirli kalıyormuş. Bunlar mazeret değildir. Biz buranın işgaliyesini ödüyoruz. Kırsal bölgede olan pazarı istemiyoruz."

"Vatandaşları lekeleyerek pazarı kapatmıştırlar"

Yargısız infaz yapılarak esnafın mağdur edildiğini kaydeden Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu da şunları kaydetti:

"Meclisin kararından sonra biz bir ay bekledik. Burada Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e ulaşmaya çalıştık. Ben kendisine sivil toplum kuruluşu olarak gittim, buradaki arkadaşları da götürdüm. Orada yapılan muamele şuydu, belediye başkan yardımcısıyla görüştürdü. Belediye başkan yardımcısını kendi makamına alıp daha sonra bana cevaplar verildi. Bir yıldır buradaki vatandaş zaten hizmet alamıyor. Seçim öncesi bunların kardeşleri sonra kalleşleri oluyoruz. Buradaki insanların onurunu, gururunu, hiçbir şekilde düşünmediler. Bu insanların pazarını derhal eski yerine aldırıp bu vatandaşları mağdur etmesin. Bugün ne oldu da sivil toplum kuruluşlarının haberi olmadan, esnafların haberi olmadan pazarı kapattılar? Acaba kendisine az oy mu çıktı? Kendisi bize düşmanlık mı yapıyor?" - YALOVA