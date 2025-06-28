Yalova\'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya\'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Yalova Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Mahmut Kanarya'nın 32 yıllık asker olma hayali 1 günlüğüne dahi olsa gerçek oldu.

'Askerliğe elverişli değil' raporu nedeniyle vatani görevini yerine getiremeyen Mahmut Kanarya, tam 32 yıldır asker olmanın hayalini kuruyordu. Rüyalarında asker olan ve bu görevi yapmak için can atan Kanarya'nın bu isteği Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlüğüne gerçeğe döndü. İlk olarak çalışma arkadaşlarının katılımıyla müdürlükte eline kına yakılan Mahmut Kanarya, ardından havaya atılarak askere uğurlandı. Çalıştığı iş yerinden yola çıkan Mahmut Kanarya'yı Yalova İl Jandarma Komutanlığına Müdür Riyasettin Yılmaz teslim etti. İl Jandarma Komutanlığında bulunan komutanlar tarafından karşılanan Mahmut Kanarya'ya ilk olarak asker tıraşı yapıldı ve jandarma üniforması teslim edildi. Jandarma üniformasını giydikten sonra komutanlar tarafından nizami eğitime alınan Mahmut Kanarya nizamiyede nöbet de tuttu.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı karavanından yemek yiyen Kanarya, ardından Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ile bir araya geldi. Burada almış olduğu nizami eğitimle Albay Altın'a tekmil vererek selamlaştı ve günün anısını ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdi.

"Arkadaşlarımdan askerlik anılarını dinliyor ve onlara özeniyordum"

Askerlik görevini yerine getireceği için mutlu olduğunu anlatan Mahmut Kanarya, şöyle konuştu:

"32 yıl önce askerlik yoklaması gelmişti. Ben de heyecanla askerlik şubesine gittim. Bana 'askerliği çok mu istiyorsun' dediler ve ben de çok istiyorum dedim. Tamam seni askere göndereceğiz dediler ama 2 saat sonra bana 'askere elverişli olmadığımı' söylediler. Bana bunu söyleyince orada yıkıldım kaldım. Sağ olsunlar orada komutanlarımız bana destek oldu. Üzülme bunda da bir hayır vardır dediler. Bunu bir türlü kendime yediremedim. Çünkü biz büyüklerimizden duyduğumuz 'Her Türk Asker Doğar' sözleriyle büyüyen nesildik. Çünkü kendimi askerliğe çok hazırlamıştım. Askerlik yaşıma yaklaştığımda spora başlamış ve askerde ise komando olma hayalim vardı. Çünkü arkadaşlarımdan askerlik anılarını dinliyor ve onlara özeniyordum. Aradan 32 yıl geçti ve sürekli bu zaman içinde kendimi askere gitmiş olarak rüyalarda görüyordum. Artık rüya ile gerçeği karıştırır duruma gelmiş ve acaba ben gerçekten askerlik yaptım mı diye kendimi sorguluyordum. Bugün temsili olarak askere gideceğim bunun bile rüya olduğunu düşünüyorum. Ama şükürler olsun ki bu hayallerim gerçek oldu. Sağ olsunlar Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz benim bu hayalimin gerçek olmasını sağladılar. Buradan Yalova İl Jandarma Komutanımıza ve tüm komutanlarımıza çok teşekkür ederim."

Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ve aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı Murat Arslanhan, "Bugün dezavantajlı bireyler arasında yer alan Mahmut kardeşimizi askere uğurlayacağız. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Çünkü dezavantajlı kesim içinde yer alan kardeşlerimiz istihdamda, kültürde, sağlıkta ve sosyal hayat başta olmak üzere birçok yerde yer almak için mücadele ediyor. Devletimiz başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerimiz de buna destek oluyor. Kendisini de bu istihdama dahil eden Yalova Belediyesine de çok teşekkür ediyoruz. İstihdamın içinde yer olması kendi sosyal hayatının kanıtlaması manasına geliyor. Hem kendi işine gücüne bakarken, arkadaşlarının desteği ve Yalova Belediyesinin girişimleriyle bir yola çıkıyor. Tabi bu kendisi için çok önemli ve önünde ki bir engeli ortadan kaldırıyor. Çünkü içindeki vatan, millet sevgisini 52 yıldır içinde tutmuş ve bugün o mutluluğu, heyecanı yaşayacak. Mahmut kardeşimiz ne kadar engelli bir birey olmasa bile engel ve engellilerin önündeki engeli kaldıran Yalova Belediyemize ve Yalova İl Jandarma Komutanlığına da çok teşekkür ederiz" dedi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Riyasettin Yılmaz ise, "Mahmut kardeşimiz belediyemizde temizlik personeli olarak görev yapmaktadır. Kendisi önce arkadaşlarına sonra bize 1 gün olsa bile askere gitmek istediğini söyledi. Başkanlığımız ve komutanlığımızın yaptığı istişareler sonuncunda 1 günlük temsili askerlik yapacak. Ben şimdiden kendisine hayırlı teskereler diliyorum" diye konuştu. - YALOVA