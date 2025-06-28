Yalova'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yalova'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Yalova\'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya\'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu
28.06.2025 15:10  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Mahmut Kanarya, askerlik yapma hayalini 1 günlüğüne de olsa gerçekleştirdi. Askerliğe elverişli olmaması nedeniyle bunu yapamamıştı. Yalova İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen özel bir törenle askere uğurlanan Kanarya, asker tıraşı yapıldı ve jandarma üniforması giydi.

Yalova Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Mahmut Kanarya'nın 32 yıllık asker olma hayali 1 günlüğüne dahi olsa gerçek oldu.

'Askerliğe elverişli değil' raporu nedeniyle vatani görevini yerine getiremeyen Mahmut Kanarya, tam 32 yıldır asker olmanın hayalini kuruyordu. Rüyalarında asker olan ve bu görevi yapmak için can atan Kanarya'nın bu isteği Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlüğüne gerçeğe döndü. İlk olarak çalışma arkadaşlarının katılımıyla müdürlükte eline kına yakılan Mahmut Kanarya, ardından havaya atılarak askere uğurlandı. Çalıştığı iş yerinden yola çıkan Mahmut Kanarya'yı Yalova İl Jandarma Komutanlığına Müdür Riyasettin Yılmaz teslim etti. İl Jandarma Komutanlığında bulunan komutanlar tarafından karşılanan Mahmut Kanarya'ya ilk olarak asker tıraşı yapıldı ve jandarma üniforması teslim edildi. Jandarma üniformasını giydikten sonra komutanlar tarafından nizami eğitime alınan Mahmut Kanarya nizamiyede nöbet de tuttu.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı karavanından yemek yiyen Kanarya, ardından Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ile bir araya geldi. Burada almış olduğu nizami eğitimle Albay Altın'a tekmil vererek selamlaştı ve günün anısını ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdi.

"Arkadaşlarımdan askerlik anılarını dinliyor ve onlara özeniyordum"

Askerlik görevini yerine getireceği için mutlu olduğunu anlatan Mahmut Kanarya, şöyle konuştu:

"32 yıl önce askerlik yoklaması gelmişti. Ben de heyecanla askerlik şubesine gittim. Bana 'askerliği çok mu istiyorsun' dediler ve ben de çok istiyorum dedim. Tamam seni askere göndereceğiz dediler ama 2 saat sonra bana 'askere elverişli olmadığımı' söylediler. Bana bunu söyleyince orada yıkıldım kaldım. Sağ olsunlar orada komutanlarımız bana destek oldu. Üzülme bunda da bir hayır vardır dediler. Bunu bir türlü kendime yediremedim. Çünkü biz büyüklerimizden duyduğumuz 'Her Türk Asker Doğar' sözleriyle büyüyen nesildik. Çünkü kendimi askerliğe çok hazırlamıştım. Askerlik yaşıma yaklaştığımda spora başlamış ve askerde ise komando olma hayalim vardı. Çünkü arkadaşlarımdan askerlik anılarını dinliyor ve onlara özeniyordum. Aradan 32 yıl geçti ve sürekli bu zaman içinde kendimi askere gitmiş olarak rüyalarda görüyordum. Artık rüya ile gerçeği karıştırır duruma gelmiş ve acaba ben gerçekten askerlik yaptım mı diye kendimi sorguluyordum. Bugün temsili olarak askere gideceğim bunun bile rüya olduğunu düşünüyorum. Ama şükürler olsun ki bu hayallerim gerçek oldu. Sağ olsunlar Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz benim bu hayalimin gerçek olmasını sağladılar. Buradan Yalova İl Jandarma Komutanımıza ve tüm komutanlarımıza çok teşekkür ederim."

Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ve aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı Murat Arslanhan, "Bugün dezavantajlı bireyler arasında yer alan Mahmut kardeşimizi askere uğurlayacağız. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Çünkü dezavantajlı kesim içinde yer alan kardeşlerimiz istihdamda, kültürde, sağlıkta ve sosyal hayat başta olmak üzere birçok yerde yer almak için mücadele ediyor. Devletimiz başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerimiz de buna destek oluyor. Kendisini de bu istihdama dahil eden Yalova Belediyesine de çok teşekkür ediyoruz. İstihdamın içinde yer olması kendi sosyal hayatının kanıtlaması manasına geliyor. Hem kendi işine gücüne bakarken, arkadaşlarının desteği ve Yalova Belediyesinin girişimleriyle bir yola çıkıyor. Tabi bu kendisi için çok önemli ve önünde ki bir engeli ortadan kaldırıyor. Çünkü içindeki vatan, millet sevgisini 52 yıldır içinde tutmuş ve bugün o mutluluğu, heyecanı yaşayacak. Mahmut kardeşimiz ne kadar engelli bir birey olmasa bile engel ve engellilerin önündeki engeli kaldıran Yalova Belediyemize ve Yalova İl Jandarma Komutanlığına da çok teşekkür ederiz" dedi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Riyasettin Yılmaz ise, "Mahmut kardeşimiz belediyemizde temizlik personeli olarak görev yapmaktadır. Kendisi önce arkadaşlarına sonra bize 1 gün olsa bile askere gitmek istediğini söyledi. Başkanlığımız ve komutanlığımızın yaptığı istişareler sonuncunda 1 günlük temsili askerlik yapacak. Ben şimdiden kendisine hayırlı teskereler diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, yalova, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Bursa’da tehlikeli yangın 14 kişi kurtarıldı, 100’e yakın kişi tahliye edildi Bursa'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100'e yakın kişi tahliye edildi
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
Putin yeniden İstanbul’u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
Sosyal medya bunu konuşuyor Kostic’in yediği çalımı görenler şoke oldu Sosyal medya bunu konuşuyor! Kostic'in yediği çalımı görenler şoke oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjdemiz var“ yeni kredi paketlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" yeni kredi paketlerini duyurdu
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
11:41
UTTS için son 2 gün 140 bin liraya kadar cezası var
UTTS için son 2 gün! 140 bin liraya kadar cezası var
21:10
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif
Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
20:25
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
20:16
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
20:09
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor
Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
19:57
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
19:55
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
19:51
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
19:41
Arda Turan’dan İrfan Can Kahveci’ye kanca
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca
19:32
İstanbul merkezli 7 ilde ’casusluk’ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
19:09
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
19:03
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 16:27:03. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Temizlik İşçisi Mahmut Kanarya'nın 32 Yıllık Askerlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.