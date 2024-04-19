Yalova\'da yapılan yatırımlar değerlendirildi

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Yalova Dr. Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir önceki dönemde kentte yapılan yatırımlar değerlendirildi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kaya, başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) üzerinden 2024 yılı 1. dönem yatırım uygulamaları değerlendirildi. Sorun, darboğaz ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı tamamlandı.

Açılış konuşması öncesinde yerel seçimler sonrasında göreve yeni seçilen belediye başkanları kendilerini tanıttı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, yatırımlarla ilgili, "İlimizde 2024 yılı 1. dönem sonu itibariyle; 13 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 11 adet biten, 59 adet devam eden, 5 adet başlanmamış ve 20 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 95 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 12,5 milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2024 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 7,4 milyar TL'dir. 2024 yılında projelere toplam olarak 806,6 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılında 1. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 233,8 milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre %29,0 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın toplam proje bedeline göre ise %61,2 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi maksadıyla, il Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS) geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da illerdeki yatırımlar İLYAS üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın sisteme gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri, veri girişlerini eksiksiz ve zamanında yapmaları son derece önem arz etmektedir. Özellikle ilçe belediyelerimizin de konuya hassasiyeti kamu yatırımlarının takibi açısından çok önemlidir. Yatırımcı kuruluşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin her dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de üzerinde çalıştıkları projelerde titiz davranmaları, sorunların çözümünde gerekli hassasiyeti göstermeleri, ilimizin yatırım hizmetlerinin verimliliği açısından çok önemlidir. İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı 2. toplantısının ilimiz açısından verimli bir platform oluşturmasını, ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - YALOVA