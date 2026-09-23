Yalova'da yeni afet risk planı çalıştayı başladı, ilk dönemde 96 eylem tamamlandı - Son Dakika
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Yalova'da yeni afet risk planı çalıştayı başladı, ilk dönemde 96 eylem tamamlandı

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Yalova\'da yeni afet risk planı çalıştayı başladı, ilk dönemde 96 eylem tamamlandı
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Yalova'da İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 dönemine yönelik çalıştay başladı. Deprem, heyelan, hidrometeorolojik afetler ve endüstriyel kazaların ele alındığı çalıştayda, ilk dönemde 342 eylem başlığında çalışma yürütüldüğü ve 96 eylemin tamamlandığı belirtildi.

Yalova'da afet risklerinin azaltılması amacıyla hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemine yönelik çalıştayı başladı. Çalıştayda deprem, heyelan, hidrometeorolojik afetler ve endüstriyel kazalara ilişkin riskler ile alınması gereken önlemler ele alınıyor.

Yalova İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 dönemine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen çalıştay, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Çalıştayın açılışında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, afet meydana geldikten sonra müdahale etmekten ziyade riskleri önceden azaltmaya yönelik anlayışın önemine dikkati çekti.

1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 27 yılda afetlere yönelik ciddi bir dönüşüm ve farkındalık oluştuğunu belirten Tezcan, 2020 yılında il afet risk azaltma planlarının hazırlanmasıyla birlikte yeni bir anlayışın ortaya konulduğunu ifade etti. Tezcan, "Afet meydana gelince müdahale konusunda dünyada en iyi kapasiteye sahip ülkelerden biriyiz. Lakin risk azaltmak bundan daha kıymetli ve önemli hale gelmeliydi. Bir bakış açısını, bir karakteristiği dönüştürme ihtiyacımız vardı. İl Afet Risk Azaltma Planları ile başlayan, ardından Türkiye Afet Risk Azaltma Planı ile devam eden ve 2022 yılında yayımlanan anlayışla artık risk azaltmaya, yani önleyici tedbirlere yönelmek çok kıymetliydi" dedi.

İlk dönem için hazırlanan planların beş yıllık olduğunu hatırlatan Tezcan, yeni dönem için yeni hedef ve eylemlerin belirleneceğini söyledi.

Tezcan, çalıştayda yalnızca deprem riskinin değil, sel, taşkın, heyelan, yangın ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere Yalova'da afet oluşturabilecek tüm tehlikelerin ele alınacağını belirterek, "Bu şehirde afet oluşturabilecek tehlike, risk ne varsa konuşulsun istiyoruz. Ona ait çözümler ortaya konulsun. Bizim tek başımıza bir şey yapma şansımız yok. Ama bir ve beraber olursak Allah'ın izniyle bu işlerin altından kalkma şansımız yüksek" diye konuştu.

Çalıştay kapsamında tehlikelerin ortaya konulacağını, bunlara yönelik önlemlerin belirleneceğini ve ölçülebilir, takip edilebilir eylemlerin oluşturulacağını kaydeden Tezcan, tüm kurumların katkısının önemli olduğunu vurguladı.

"342 eylem başlığında çalışmalar yürütüldü"

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da Yalova'nın Marmara Bölgesi'ndeki stratejik konumu, sanayisi ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir olduğunu, bununla birlikte deprem başta olmak üzere heyelan, sel, taşkın, hidrometeorolojik olaylar ve endüstriyel kazalar gibi çeşitli afet riskleriyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Afetler meydana geldikten sonra yaraları sarmanın önemli olduğunu ancak asıl hedefin can ve mal kaybını önlemek olduğunu ifade eden Usta, İRAP'ın afetler gerçekleşmeden önce atılması gereken adımları ortaya koyan stratejik bir yol haritası olduğunu belirtti.

Usta, 2021-2026 dönemini kapsayan ilk İRAP sürecinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktararak, 4 temel afet türünü kapsayan toplam 342 eylem başlığında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu süreçte 96 eylemin başarıyla tamamlandığını, 181 eylemde ise çalışmaların sürdüğünü belirten Usta, gerçekleşme imkanı kalmayan veya gerçekçi olmayan bazı başlıkların da planın dinamik yapısı doğrultusunda çıkarıldığını ifade etti.

Yeni dönem çalıştayında akademisyenler, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla Yalova'nın afet risklerinin ele alınacağını kaydeden Usta, hazırlanan planların sahada uygulanmasının önemine dikkat çekerek, "Kağıt üzerinde kalan bir planın maalesef sahada hiçbir hükmü ve karşılığı yok. Bu nedenle ikinci dönem planımız doğrultusunda oluşturacağımız izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla alınan her kararın ve koyduğumuz her eylemin sahada birebir takipçisi olacağız" dedi.

Çalıştayda daha sonra deprem, heyelan, hidrometeorolojik afetler ve endüstriyel kazalar başlıklarında oluşturulan çalışma masalarında riskler ve çözüm önerileri ele alınmaya başlandı. Çalışmaların 24 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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