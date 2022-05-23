Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi - Son Dakika
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Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi

23.05.2022 18:40

- Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde vatandaşlar balık sürüsü peşinden sahile gelen 2 yunus sürprizi ile karşılaştı.

- Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde vatandaşlar balık sürüsü peşinden sahile gelen 2 yunus sürprizi ile karşılaştı.

Esenköy beldesi sahilinde kara yakın bir kısma kadar gelen yunuslar şaşkın bakışlar içinde bölgede dolaştı. Yunusları gören vatandaşlar kameralarına sarıldı ve bu anları kayıt etti. Balık sürüsü peşinden sahile kadar geldikleri tahmin edilen 2 yunusu vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir süre sahil boyunca dolaşan yunuslar ardından bölgeden uzaklaştı.

Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi
Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi
Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi
Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çınarcık, Esenköy, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Esenköy sahilinde yunus sürprizi - Son Dakika


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