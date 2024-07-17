Yalova İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Yalova İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programın konuşmasını Mehmet Bahattin Atçı yaptı. Atçı, konuşmasında 2024 yılı 2. dönem sonu itibariyle, 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 26 adet biten, 64 adet devam eden, 4 adet başlanmamış ve 5 adet de ihale aşamasında olmak üzere toplam 99 adet projenin bulunduğunu söyledi.

Yatırımların toplam proje bedeli 12,9 milyar TL' olduğunu ifade eden Atçı, "Mevcut projeler için 2024 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 7,4 milyar TL'dir. 2024 yılında projelere toplam olarak 1,0 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılında 2. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 587,8 milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 56,8 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın toplam proje bedeline göre ise yüzde 62,2 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Ardından toplantıda kurumları bölge müdürlüğü temsilcileri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı. - YALOVA