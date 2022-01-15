Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı - Son Dakika

Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı.

Kurul toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantı Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle yürütülen, sürdürülebilir ve öğrenen turizm destinasyonu çalışma modelinin oluşturulmasını sağlanmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bakanlık ve Tanıtma Ajansı yetkililerinin katılımları ile yapılan toplantıyla ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Toplantıda, İlimizin öncelikli tanıtılması gereken ürün ve unsurlar ile hedef kitle ve öneriler görüşülmüş olup İlimizin tanıtımı Go Türkiye platformu üzerinden dünyaya tanıtılacaktır" ifadesini kullandı. - YALOVA