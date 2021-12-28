Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı - Son Dakika

Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yan yatan minibüste yaralanan olmazken, devrilen minibüs vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tekir caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, el birliği ile yan yatan aracı kaldırdı. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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