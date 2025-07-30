Yangın Bölgesinde AK Parti Ziyareti

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve 10 milletvekili, 4 gündür yangın bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Herkesi tek tek dinleyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sadece dün sahada 36 hava aracı, 3 bin personel ve yaklaşık bine yakın ağır taşıt çalışmalarda aktif görev aldı" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve 10 milletvekili, 4 gündür yangın bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın Harmancık ilçesinde büyük oranda söndürülen ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaları yerinde incelemek üzere AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri bölgeyi ziyaret etti. Heyet, yangından etkilenen alanlarda detaylı incelemelerde bulunarak, AFAD Koordinasyon Merkezi, Orman Yönetim Merkezi, tahliye edilen köyler ve geçici olarak gençlik merkezine yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri, talepleri dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, devletin tüm imkanlarıyla yangınla mücadele ettiğini vurguladı. Gürkan, "Milletvekillerimizle birlikte sahadayız ve gerçekten devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün sahada 36 hava aracı yangınla mücadele ediyor. Ayrıca 3 bin personel ve yaklaşık bine yakın ağır taşıt da yangın söndürme çalışmalarında aktif görev alıyor. Bursa'daki diğer yangınlarımız kontrol altına alınmış olmasına rağmen, maalesef Harmancık bölgesindeki yangın henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çalışmalar kontrollü bir şekilde sürüyor. İnşallah ekiplerimiz bu akşama kadar bu yangını da kontrol altına alabilirse, Bursa için çok müjdeli bir haber olacak. Devletimizin tüm imkanlarının yanı sıra milletimizin yardımseverliği ve yangına karşı gösterdiği hassasiyet de çok kıymetliydi. Vatandaşlarımız tankerleriyle, arazözleriyle, traktörleriyle, ellerindeki su pompalarıyla devlet güçlerine destek olmaya çalıştı. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Mevcut durumda ciddi bir orman alanımız zarar gördü. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız yangınlara karşı daha da hassas olursa, bu tür felaketlerin önüne daha etkili şekilde geçebileceğimizi düşünüyoruz. Milletvekillerimiz de bugün sahadalar. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak yangından etkilenmiş vatandaşlarımızı dinliyor, onların dilek ve temennilerini alıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de milletimizle, milletvekillerimizle birlikte bu süreci nasıl atlatabiliriz, yaraları nasıl sarabiliriz, bunun derdinde olacağız. Tüm milletimize ve Bursa'mıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA