Yangın Bölgesinde İncelemeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde yangından etkilenen mahalle ve kırsal yerleşim alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Heyet, Mutaflar Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen mahalle ve kırsal yerleşim alanlarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemelerde bölgede yürütülecek çalışmalar ve hasar tespit süreci yerinde değerlendirildi. Program kapsamında Çine'ye bağlı Mutaflar Mahallesi'ni de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Bulut ile Vali Varol, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek devletin tüm kurumlarıyla yangından zarar gören vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Yangının etkilediği alanlarda incelemelerini sürdüren heyet, ilgili kurum yetkililerinden bölgede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.