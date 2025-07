Yangın Bölgesine Tost Desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan halen devam eden orman yangını söndürmek için bölge insanının her alanda desteği sürerken, bir esnaf her gün motokuryeler ile bölgede çalışanlara ücretsiz tost, su ve meşrubat taşıyor.

Sakarya Geyve'de 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Yangın, Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz, Selçik ve Ciciler köylerini tehdit etmişti. İlçede Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde tostçuluk yapan Yunus Kabataş, yangın bölgesine 5 ekmekle başladığı desteği bugün itibariyle 2 bin 500 adede çıkardı. Bölgede yangını söndürmek için canla başla çalışan herkese ücretsiz tost yapan Kabataş, "Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayan 5 gündür devam eden orman yangınlarına destek yapıyoruz yangının başladığı ilk günden beri sahada olan diğer yerde olan itfaiye personellerimize AKUT personeline ve çiftçilerimize buradan tost ekmek yapıyoruz. Bunun yanında içecek ve su ayran tost yapıp gönderiyoruz. Belli bir noktada artık gücümüzün yetemeyeceğini anladığım zaman sosyal medyadan çağrıda bulunarak herkesi buna davet ettim" dedi.

"İlk başta 3-5 ekmekle başlayıp yangının 5'inci gününde 2 bin 2 bin 500 ekmeğe çıktık"

İlçede 'Sosyete Tostçusu' olarak anılan Yunus Kabataş, açıklamasının devamında, "Bizlere ilk gün yangının ilerleyen seviyelerdeki tepelerdeki noktalara yiyecek ve içecek ulaşamayacağını söylediler. Bizler de jandarma ve itfaiye personeli ile ilk başta 3-5 ekmekle başlayıp yangının 5'inci gününde 2 bin 2 bin 500 ekmeğe çıktık. Bu konuda halkımız ve benim yapmış olduğum canlı yayın videolarla bana destek ve yardımlarını göndermeye başladılar. Sonrası herkes bir ucundan tuttu. Yangının 4-5 gününde hala devam ediyor yine buradayız biz yine aynı şekilde arkadaşlarımızla yapmaya devam ediyoruz tostlarımızı. Biz buradan bir şekilde gönderim yapıyoruz onlara ulaştırmaya çalışıyoruz fakat ulaşamadığımız noktalarda tabii ki yardıma ihtiyacımız oluyor bizlere ulaşabilirler. 24 saat açık dükkanımız" dedi. - BİLECİK