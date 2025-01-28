Yangın Güvenliği: Turizm Sektöründe Aldığı Önlemler Artıyor

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Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından bir açıklama yapan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, turizm bölgelerindeki yangın önlemlerine dikkat çekeek, Çeşme'de otel yöneticilerinin son derece profesyonel ve duyarlı olduğunu ifade etti. Ünsal, turistik işletmelerde ve otellerde özellikle çalışan eğitimi ve teknik bakım konularında tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Kerem Ünsal, Çeşme'deki turistik otellerin yangın önlemleri konusunda hassas olduklarını belirtti. Ünsal, "Bölgedeki otel yöneticileri son derece profesyonel ve duyarlı. Yangın önlemleri konusunda gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge de sık sık denetlendiklerini ifade etti. Ancak denetlenmeseler bile şu ana kadar her zaman gereken hassasiyeti gösterdiklerini biliyoruz" dedi.

Alaçatı bölgesindeki bazı işletmelerin, yangın güvenliği konusunda kendi istekleriyle profesyonel denetim yaptırdıklarını da belirten Ünsal, "Cebinden para harcayarak işletmesini denetleten çok sayıda işletmecimiz var. Bu bilinç, hepimiz için gurur verici" ifadelerini kullandı.

Belediye ruhsat verirken yangın güvenliğine öncelik veriyor

Yangın güvenliği konusunun belediyenin de öncelikli gündemlerinden biri olduğunu belirten Ünsal, ruhsat alımı ve yenileme süreçlerinde yangın raporunun titizlikle incelendiğini ifade etti. "Belediyemiz, bir işletmenin ruhsat alması için tüm belgeleri tam olsa bile yangın güvenliği ile ilgili bir eksiği varsa ruhsatı onaylamıyor. Bu konuda son derece hassas davranılıyor" diye konuştu.

Ünsal, otel ve işletme sahiplerine seslenerek yangınla ilgili tüm önlemleri tekrar gözden geçirmelerini, personellerine yangın eğitimi vermelerini ve otellerde konaklayan misafirlerin can güvenliğini azami ölçülerde sağlamaları gerektiğini vurguladı.

"Misafirler de duyarlı olmalı"

Yangın güvenliği konusunda sadece işletme sahiplerinin değil, otel misafirlerinin de özenli davranması gerektiğini belirten Ünsal, odalarda sigara kullanımına dikkat çekti. Ünsal, "Bazı misafirler, odalarında sigara içmeye kalkıyor ve duman dedektörleri devreye giriyor. Ancak bazı işletmeciler, diğer misafirlerin rahatsız olmaması için alarm sistemlerini devre dışı bırakabiliyor. Hatta tamamen iptal eden işletmeler bile var. Bu durum büyük bir risk. Hem işletmeciler hem de misafirler bu konuda daha bilinçli olmalı" diye vurguladı.

Mutfaklardaki yangın riskine dikkat

Otel ve restoran mutfaklarındaki yangın risklerine de dikkat çeken Kerem Ünsal, yanan yağı suyla söndürme girişimlerinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti. Ünsal, "Yanan yağları suyla söndürmeye çalışmak patlamalara neden olabilir. Bu nedenle özel yangın söndürme kimyasallarının kullanılması gerekiyor. Ayrıca mutfak personelinin bu konuda mutlaka eğitim alması şart" dedi.

Elektrik kaynaklı yangınlarda su kullanılmasının daha büyük felaketlere yol açabileceğini vurgulayan Ünsal, elektrik yangınlarını söndürmek için özel söndürme sistemlerinin bulunduğunu hatırlattı. Elektrik tesisatlarındaki yetersizlik ve aşırı yüklenmenin yangınların başlıca nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yangın güvenliği konusunda toplumsal bilincin artması gerektiğini belirten Kerem Ünsal, Alaçatı Turizm Derneği olarak uzman firmalarla işbirliği yapacaklarını ve dernek üyelerine eğitim toplantıları düzenleyeceklerini açıkladı. Ünsal, "Yangın önlemleri, iş güvenliği ve hijyen konularında duyarlılık yaratmak öncelikli hedefimiz. Üye işletmelerimizin standartlara uygun hale gelmesi için gerekli tüm adımları atacağız" dedi. - İZMİR