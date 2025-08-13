Yangın Mağduru Aileye Destek Ziyareti

Sinop'un Boyabat ilçesi Kılıçlı köyünde evi yangında zarar gören aileye, Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri destek ziyaretinde bulundu.
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde evi yangında zarar gören vatandaşın yaraları sarılıyor. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, olayın ardından köye giderek aileyle bir araya geldi.
Görüşmede ailenin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, mağdur vatandaşlara yalnız olmadıkları hissettirildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, yangın mağdurlarına yönelik psikososyal destek ve ihtiyaç giderme çalışmalarının süreceğini belirtti. - SİNOP
