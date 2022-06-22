Muğla 'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan orman yangınına müdahale için Şuhut Orman İşletme Şefliğine bağlı bir arazöz 5 kişilik ekip yola çıktı. Ekibin bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına destek vereceği birkaç gün sonrası ise bir başka ekibin bölgeye gönderileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar - Son Dakika

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