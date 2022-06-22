Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar - Son Dakika
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Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar

22.06.2022 13:44
Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, Marmaris'teki orman yangınına destek vermek için Şuhut ilçesinden yola çıktı.

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, Marmaris'teki orman yangınına destek vermek için Şuhut ilçesinden yola çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan orman yangınına müdahale için Şuhut Orman İşletme Şefliğine bağlı bir arazöz 5 kişilik ekip yola çıktı. Ekibin bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına destek vereceği birkaç gün sonrası ise bir başka ekibin bölgeye gönderileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
Kaynak: İHA

Karahisar, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktılar - Son Dakika
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