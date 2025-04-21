Yangında Evini Kaybeden Havva Acar\'a Yeni Ev Yapımı Desteği

Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde yangında evini kaybeden Havva Acar (67) Isparta Belediyesi'nin de destekleriyle yeni evine kavuşmak için gün sayıyor. Acar, yeni ev yapımı için malzeme desteğinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evi yanan ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor. Sadece şehir merkezi değil, köy, belde ve ilçelerde de evi yanan ailelere gereken her türlü desteği veren Başkan Başdeğirmen, bu kez Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde eşi Ali Acar (74) ve engelli kardeşi Ali Osman Acar (63) ile birlikte yaşayan ve 9 Mart 2025 tarihinde elektrik kontağından çıkan yangında evini kaybeden Havva Acar'ın yanında oldu. Isparta Belediyesi tarafından evi yanan Acar ailesine yeni bir ev inşa edilmesi için briket ve malzeme desteğinde bulunuldu. AFAD ve hayırseverler vatandaşların da katkılarıyla Acar ailesine yeni ev yapımı için inşaat çalışmaları başladı. Duvarları örülen evin çatısında çalışmalar sürüyor.

İbişler Köyü Muhtarı Yaşar Yılmaz, Acar ailesinin evinin 9 Mart'ta elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yeni ev yapımı için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den malzeme desteği talebinde bulunduklarını dile getiren Yılmaz, "Sayın belediye başkanımız briket, kum ve kiremit konusunda yardımcı oldu. Köyümüz şehir merkezine 110 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen sağ olsun başkanımız her zaman yanımızda oluyor. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yangında evini kaybeden Havva Acar ise, eşi ve kardeşiyle yaşadığını belirterek, evinin yandığı günü anlattı. Acar, 9 Mart 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında keçilerinin yanına gittiğini, geldiğinde evinin yandığını gördüğünü söyleyerek, "Evsiz kalınca komşularımız kapılarını bize açtılar. Birkaç gün komşularda kaldık şimdi kaynanamın evinde kalıyoruz. Isparta belediye başkanımız çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. AFAD, muhtarımız ve vatandaşlarımız da çok yardım etti, onlara da teşekkür ederiz" diye konuştu. - ISPARTA