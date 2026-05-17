Yangınla Mücadelede Hava Gücü Ziyareti

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangınla mücadelede hava gücünü oluşturan Orman Genel Müdürlüğü 'Nefes' uçuş ekiplerini ziyaret etti.

Fethiye Yanıklar ve Bodrum Güvercinlik'te konuşlu helikopter filolarına gerçekleştirilen ziyaretlerde, helikopter uçuş ekipleriyle bir araya gelinerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında ayrıca Milas-Bodrum Havalimanı'nda konuşlu bulunan Nefes Yangın Söndürme Uçakları uçuş personeli de hazır bulundu.

Yangın sezonu öncesi hava unsurlarının hazırlık durumunun değerlendirildiği ziyaretlerde, ekiplerin koordinasyonu, görev kabiliyeti ve operasyonel süreçler ele alındı. Ziyaretlere Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da eşlik etti. - MUĞLA