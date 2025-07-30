Yangınla Mücadelede Namaz: Gönüllü Kahramanlar - Son Dakika
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Yangınla Mücadelede Namaz: Gönüllü Kahramanlar

Yangınla Mücadelede Namaz: Gönüllü Kahramanlar
30.07.2025 16:08
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Bursa'da itfaiye aracında namaz kılan gönüllü kahramanlar, yangın söndürme çalışmaları yaptı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında itfaiye aracının üzerinde namaz kılan gönüllü kahramanlar, İHA'ya konuştu.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangınında canını dişine takarak alevlerle mücadele eden ekiplerden 2 kişinin arazöz üzerinde namaz kılmaları dikkat çekti. Yangınla mücadeleye destek veren TDV arama kurtarma ekibinden 2 kişinin sabah namazını araç üzerinde kıldığı anlar büyük beğeni topladı.

Namaz kılan kişilerden Osmangazi Müftülüğü Demirtaş Sakarya Camii Müezzin Kayyımı Hasan Aydın, "Olay günü, AFAD'dan görevi aldıktan sonra Çakmak köyünün üst kısımlarındaki yangın bölgesine ulaştık. Sabaha karşı bu bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yaptıktan sonra sabah namazını kılmak için yer bakındığımızda, yerler çok kül ve sıcak olduğu için arazözün kıbleye doğru olduğunu fark ettik. Üzerine çıkarak burada namazlarımızı eda ettik. Namaz kılmak boynumuzun borcudur. Nöbetleşe ikişer kişi şeklinde üstünde çıkıp orada namazımızı kıldık. Namaz Rabbimizin bize emridir. O emri yerine getirmiş olduk. Zaten soğutma çalışması yapıyorduk. Yangın görülür bir ateş yoktu. Soğutma çalışmasından dolayı etraf sadece küllerle doluydu. Bu yüzden güvenli bir yer olarak arazözün üstünü uygun gördük. Orada namazımızı eda ettik. Biz namaz kıldığımızda bu fotoğrafın çekildiğinden haberimiz dahi yoktu. Biz burada reklam amaçlı herhangi bir şey yapmadık. Sadece Allah'ın bize olan emrini yerine getirmiş olduk. Burada olumsuz mesajlar da gördüm bu duruma çok üzüldüm" dedi.

TDV arama kurtarma ekibine gönüllü olarak katılan Aydoğan Çakmak ise, "Namaz kılmaya başlamadan önce zaten biz yangını söndürdük. Yangın uyku haline geldi. Yerler de çok sıcak ve kül olduğu için namaz vakti de girince abdestlerimizi aldık. Baktık arazöz kıbleye doğru dönük. Üstüne çıktık. Namazımızı eda ettik. Bizim önceliğimiz zaten vatan sevgisi. Her türlü göreve zaten hazırız. Sosyal medyada açıklamalar yapılmış. Zaten fotoğrafın nasıl çekildiğini bilmiyoruz. Haberimiz de yoktu. Kötü yorumlar yapan olmuş. İyi yorumlar yapan olmuş. O arkadaşlara da teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangınla Mücadelede Namaz: Gönüllü Kahramanlar - Son Dakika

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