Yangınlar Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabında yaptığı paylaşımda,"Yeşil vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı" dedi.
Bakan Yumaklı, Hatay'da ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
