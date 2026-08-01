Yangınlara 260 müdahale, 258\'i kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son üç günde 260 yangına müdahale edildiğini belirterek, bunlardan 258'inin kontrol altına alındığını söyledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Yumaklı, vatandaşlara ateş yakmamaları çağrısında bulundu.

"260 yangına müdahale ettik"

Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Rabbim bir daha ülkemizi herhangi bir afetle imtihan etmesin inşallah. Dün basın mensupları aracılığıyla orman yangınlarındaki son durumu kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün de bizi en az yangınlar kadar meşgul eden dezenformasyonla mücadele edebilmek için bilgilendirme yapmak istedim. Rüzgarın şiddetini artırdığı Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle 260 yangından 258'i kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç Mersin Gülnar yangınları tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine Aydın Çine yangını sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Maalesef dün Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında ciddi şekilde zorladı. Arkadaşlarımız bugün bu yangına da sabaha dek müdahale ederek, an itibariyle büyük ölçekte kontrol altına aldılar. Tabii zaman zaman yangının doğası gereği rüzgara bağlı olarak kısmi tütmeler olabilir. Bunlar endişe edici bir durum ifade etmiyor. An itibariyle aktif bir yangın yok çok şükür. Bizim hem risk değerlendirmelerimiz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı özellikle İstanbul'dan kıyı illerine saatte 60 kilometrenin üzerinde rüzgar uyarısı alıyoruz. Bu rüzgar hem yangın ile mücadeleyi zorlaştırırken, hem de yeni yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı. Son 3 gündür çok zor bir mücadele veriyoruz ama çok şükür dünyadaki emsallerine baktığımızda arkadaşlarımız, çok kısa sürede bu yangınlara mücahale ediyorlar." dedi.

"Yangınların tamamıyla ilgili soruşturma sürüyor"

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, "Karşımızda acıması vicdanı olmayan bir düşman var ama bu düşmanın oluşması bütün uyarılara rağmen maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç yangını, tüm uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evindeki kaynak makinasındaki kıvılcımdan başladı. Yangınların tamamı ile ilgili kolluk güçleri soruşturması devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı üzere, yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı ancak bu orman ekosisteminde yaşayan sadece biz değiliz. Karıncadan kuşa kadar, kaplumbağadan yaban hayatına kadar oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit eden, orada yaşayanların hayatını cehenneme çeviren yangına karşı hepimizin ortak mücadele vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Lütfen uyarı yapılan dönemler başta olmak üzere, dışarda herhangi bir ateş yakmayalım"

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, "Uyarılarımız Orman Genel Müdürlüğümüzden, Bakanlıklarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, AFAD'dan, Valiliklerden çok farklı şekillerde yapılıyor. Bu illerdeki Ulaştırma Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum Baz istasyonlarından sinyal alan tüm telefonlara da bu uyarıları göndermeye devam edeceğiz. Lütfen uyarı yapılan dönemler başta olmak üzere, dışarda herhangi bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. İlk müdahale hayati değer taşıyor. Bu hadislerin bir daha yaşanmaması için hem vatandaşların gayreti ile ve müdahalesi ile bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, İletişim Başkanlığı'na, valiliklere, AFAD'a yerel yönetimlere ve tüm STK'lara çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.