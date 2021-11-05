Yangınzede vatandaşlara soba desteği - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış öncesi Manavgatlı yangınzede ailelerin sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmak için soba dağıttı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangının ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde inceleme yaparak soba kurulumuna uygun durumda olan haneleri tespit etti. Kış ayını daha sıcak bir ortamda geçirmelerine katkıda bulunmak için 62 yangınzedeye soba yardımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Demirciler Mahallesi'nden başlayan soba yardımına Koreli yardımseverler de katıldı.

"Kışı sıcak geçirecekler"

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi Müdürü Ömer Aydın, yangın bölgelerinde vatandaşların eksiklerini tespit ederek gidermeye devam ettiklerini belirterek, "Kış yaklaşırken halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Yangın nedeniyle insanlarımız öncelikli ihtiyaçlardan olan soba gibi ev eşyalarını da kaybetti. Halkımızın kışa sıcak bir yuvada girmeleri en büyük isteğimiz. Yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kore Gazisine anlamlı ziyaret"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kore'den gelen yardımseverleri Side Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Kara ile buluşturdu. Koreli yardımsever Joo Dan Park "Manavgat'ta da Kore Gazisi olduğunu öğrendik. Onun için ziyaret edip, kendisine teşekkür ettik. Buradaki Kore gazisi amcamız sayesinde Güney Kore şimdiki durumunda. O yüzden teşekkür amacıyla buraya geldik" dedi. - ANTALYA