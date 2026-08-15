Yangınzedelere Kaba Yem Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangınzedelere Kaba Yem Desteği

Yangınzedelere Kaba Yem Desteği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacaören Mahallesi sakinleri, Çine'deki yangından etkilenen üreticilere kaba yem desteği sağladı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Karacaören Mahallesi sakinleri, Çine'deki orman yangınından etkilenen ve büyük bölümü hayvancılıkla geçinen Mutaflar Mahallesi'ndeki üreticilere kaba yem desteğinde bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlar için örnek bir dayanışma sergiledi. Mahalle sakinleri, yangında zarar gören ve büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Mutaflar Mahallesi'ndeki üreticilere kaba yem desteği sağladı. Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 3 gün süren orman yangınının ardından harekete geçen Karacaören Mahallesi Muhtarlığı, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kaba yemleri afetzede üreticilere ulaştırdı. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, Mutaflar Mahallesi Muhtarlığı ile işbirliği yapılarak ihtiyaç sahibi üreticiler belirlendi. Temin edilen kaba yemler, belirlenen üreticilere teslim edildi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Muhtar Kıroğlan; "Büyük zararlara yol açan yangının yaşandığı Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza, elimizden geldiği kadar, hayvanları için kaba yem dağıtımı yaptık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Allah hem doğal afetlerden hem de beşeri felaketlerden korusun" dedi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangınzedelere Kaba Yem Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:27:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yangınzedelere Kaba Yem Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.