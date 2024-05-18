Yanık geçiren öğrenciye sürpriz doğum günü partisi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu öğrencileri kaza sonucu ağır derecede yanıkları oluşan sınıf arkadaşı Arda Karakuş'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlediler.

Köyceğiz Toparlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Arda Karakuş ilk yarıyıl içinde evde soba yakarken meydana gelen kaza sonucu ağır derece yanmıştı. Uzun süredir tedavi gören Arda Karakuş, yanık yaraları iyileşmediği için okula devam edemezken, evde tedavisi devam eden Karakuş'a arkadaşlarının organizasyonunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının katılımı ile sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Karakuş, düzenlenen sürpriz doğum günü ile çok duygulandığını ve kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi. Toparlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Arda Karakuş'un arkadaşları moral olması amacıyla doğum gününü kutlamak istedi. Bu talebi öğretmenlerine ileten öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarının katılımı ile sınıfta sürpriz doğum günü hazırladı. Karakuş, bu sürpriz kutlama karşısında çok mutlu oldu. Kaza sonrası yanan öğrenci Arda Karakuş, soba yakarken yandığını dile getirerek "Vücudumda ağır yanıklar meydan geldi. Çok acılar yaşadım. Tedavim evde devam ediyor, okula devam edemiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Bana böyle bir sürpriz yaptıkları için arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA