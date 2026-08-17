Yanlış Bina, Şampiyonluk Getirdi

Gaziantep'te kuzenini gitar kursuna getirdiği sırada yanlış binaya giren 22 yaşındaki Osman Ertürk, Tekvando hocasının yönlendirmesiyle katıldığı sporda paralimpik alanda Avrupa şampiyonu oldu.

Gaziantep'te yaşayan ve doğuştan bir kolunda engeli olan 22 yaşındaki Osman Ertürk, kuzenini gitar kursuna götürmek için çıktığı yolda yanlış binaya girince hayatı değişti. Binada karşılaştığı hocasının kendisini kursa katılmaya ikna etmesiyle başlayan bu öykü, Avrupa başarısıyla taçlandı. İlk başta kursa katılma konusunda tereddüt yaşayan Ertürk, hocasının ısrarı üzerine tekvando kursuna yazılarak antrenmanlara başladı. Kısa sürede spora olan yeteneği ve azmiyle dikkat çeken Ertürk, çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Antrenmanlarda gösterdiği performansla kendisini geliştiren Ertürk, Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu.

"Yanlış binaya girdim antrenörümün önerisi üzerine tekvandoya kaydoldum"

Tekvandoya başlama serüvenini anlatan Osman Ertürk, yanlış girdiği binada hocasının tavsiyesi üzerine başladığını belirterek, "Para Tekvando sporu yapıyorum. Spora 2017 yılında yaz kursu zamanında kuzenimi gitar kursuna kaydetmek için getirdiğimizde dışarıdan hocamın beni görüp çağırması üzerine başladım. Gitar kursuna yazılmak istediğinde yanlış binaya gelmiştik. Ondan dolayı spor binasında antrenörüm beni görüyor ve çağırıyor. Para tekvandonun hakkında bilgi vererek gel para tekvando sporu yap dedi. Ben de bu durumu ailemle konuşmam gerektiğini söyledim. Yaklaşık bir hafta karar verme süreci oldu. Tekvando yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşündüm ve sonunda yapmaya karar verdim. O günden bugüne 9 yıldır para tekvando yapıyorum" dedi.

"Paralimpik alanda birçok başarım var"

Para tekvandoda Avrupa şampiyonluğuna kadar birçok başarıya imza attığını söyleyen Ertürk, bir sonraki hedefinin 2028 olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi.

Osman Ertürk, "Birçok başarılarım var. Uluslararası başarılarım var. Türkiye ikinciliğim var, Türkiye üçüncülüğüm var. Milli takım seçimlerinde şampiyonluklarım var. Uluslararası maçlarda ise Avrupa Para Gençlik Oyunlarında şampiyon oldum ve 2026 yılında Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Şimdiki hedefim ise bu sene yapacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek ve uzun vadedeki hedefim 2028 Olimpiyatlarına katılıp orada da dövüşebilmek" dedi.

"Osman'ı ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek seviyeye getireceğiz"

Öğrencisi Osman'ı olimpiyatlara hazırladığını söyleyen Nurullah Celep, "Yaz okulunda kayıt aldığımız esnada Osman yanlışlıkla salona geliyor. Salonun ön tarafında gitar kursu olup olmadığıyla alakalı öğrenmek için geldiğinde tesadüf üzerine tanışıyoruz. O tanışmanın devamında para tekvandoya sporcu olarak başlıyor. Yaklaşık 2017'den bu zamana kadar yanımızda çalışmalara da devam ediyor. Amacımız Osman'ı, ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek seviyeye getirip olimpiyatta, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonlarında madalya alacak seviyeye getirmek" diye konuştu.