Yapay Zeka Telefonlarda İlgisizlik - Son Dakika
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Yerel

Yapay Zeka Telefonlarda İlgisizlik

19.06.2025 14:51
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Yapay zeka özellikleri telefon satışlarına etki etmiyor, müşteriler RAM ve kamera tercih ediyor.

Telefonlarda yaygınlaşan dahili yapay zeka teknolojisine beklenen talep gösterilmiyor

Teknoloji devlerinin birbiriyle yarıştığı yapay zeka özelliğine ilgi beklenene göre az

Yiğit Aytekin:

"Bizden telefon almak isteyen müşteriler yapay zekayı göz önünde bulundurarak gelmiyor"

"Daha fazla tercih edilen özellikler; RAM, hafıza ve kamera mega pikseli"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefoncu esnafı olan Yiğit Aytekin, telefonlarda son yıllarda yaygınlaşan dahili yapay zeka özelliklerine müşterilerin beklenilen talebi göstermediğini açıkladı.

Her geçen gün daha da gelişen yapay zeka teknolojisi birçok alanda yaygınlaşmaya başladı. Teknoloji devleri bu konuda kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, neredeyse tüm cep telefonlarına dahili yapay zeka özellikleri eklendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, yapay zeka özelliklerinin sadece kamera ile sınırlı kalmadığını ve çok amaçlı dijital bir asistan görevi gördüğünü söyledi. Yapay zekanın telefonlarda harici uygulamaların yanı sıra artık dahili olarak da bulunduğunu ancak bu teknolojiye beklenen ilginin gösterilmediğini vurgulayan Aytekin, vatandaşların telefon satın alırken hala RAM, hafıza ve kamera gibi özellikleri göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

"Yapay zeka ile cihazın verimli çalışması, pili daha iyi kullanması sağlanıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Yiğit Aytekin, "Yapay zeka telefonlarda son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Evveliyatında da vardı, ama sadece kameralarda bulunuyordu. Yapay zeka ile görüntünün ve ışığın dengesi ayarlanıyordu. Şimdi yapay zeka çoğu cihazda var. Yapay zeka ile cihazın verimli çalışması, pili daha iyi kullanması sağlanıyor. Sadece cihazın verimli çalışmasında değil, farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Mesela, üniversite öğrencilerinin yapay zekaya ödev yaptırdığını gördüm. Yapay zeka ile görsel hazırlatabiliyor. Ayrıca, bir kişinin farklı şekillerde videosu da oluşturulabiliyor. Yapay zeka iyi anlamda kullanılırsa çok sağlıklı ama aynı zamanda tehlikeli bir araç" dedi.

"Bizden telefon almak isteyen müşteriler yapay zekayı göz önünde bulundurarak gelmiyor"

Telefonlarda en öne çıkan dahili yapay zeka özelliklerinden bahseden Aytekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir cihazda bulunan yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz, bir işinizi yaptırabilirsiniz, sesli olarak komut vererek alarm kurdurabilirsiniz, ödev yaptırabilirsiniz, görev verebilirsiniz, makale yazdırabilirsiniz ve görsel hazırlatabilirsiniz. Bunlar artık telefonların içerisinde bulunan özellikler. Her cihazda, bütün markalarda var. Ayrıca, sesli olarak farklı bir dille sohbet edebilirsiniz. Söylemiş olduğunuz bir şeyi hemen başka bir dile çevirerek karşınızdaki kişiye cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Aslında yapay zekayı 'zekalı' bir asistan olarak görebilirsiniz. Telefonlarda yapay zeka yaygınlaşıyor. Ancak bizden telefon almak isteyen müşteriler yapay zekayı göz önünde bulundurarak gelmiyor. Bir telefonu yapay zeka özelliği var diye tercih etmiyorlar. Daha fazla tercih edilen özellikler; RAM, hafıza ve kamera mega pikseli. Firmalar yapay zeka konusunda kendilerini çok geliştiriyorlar ama müşterilerin bu konuda talebi bulunmuyor."

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Eskişehir, Teknoloji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapay Zeka Telefonlarda İlgisizlik - Son Dakika

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