Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı

23.02.2022 16:48

Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktıSİNOP Sinop'un Akliman mevkiinde yaklaşık 50 yıldır ikamet eden Ali İhsan Albayrak, Sinop Havalimanının yanına istinat duvarı yapılmasının ardından yaklaşık 10 yıldır evinin yolunu ve tarlasını su basıyor.

Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı

SİNOP Sinop'un Akliman mevkiinde yaklaşık 50 yıldır ikamet eden Ali İhsan Albayrak, Sinop Havalimanının yanına istinat duvarı yapılmasının ardından yaklaşık 10 yıldır evinin yolunu ve tarlasını su basıyor. Albayrak, hayvanlarının boğulmaması ve evinin, tarlasının su basmaması için yolu kapattı.

Sinoplu Çiftçi Ali İhsan Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kimse bana sahip çıkmıyor. Ben burada suyun içindeyim. Her gece hayvanlarımın peşindeyim. Ben burayı yaklaşık 10 senedir çekiyorum. Bazı arkadaşlarım benimle gır gır geçiyor. Kayık koy da eve kayıkla git dediler. Ama hiç biri yardımcı olmadı. Benim yetkililerden tek istediğim bu sudan kurtulmak" dedi.

Sinoplu Çiftçi Ali İhsan Albayrak'ın kızı İrem Albayrak ise; "Havalimanının bu istinat duvarı çekilmeden önce hiçbir sorunumuz yoktu. Bu duvar çekildikten sonra bizim bir gün suyumuz taştı. Biz yoldan çıkamadık. Evimize giriş ve çıkış işlemi yapamadık. Babamla mecbur kaldığı için traktörler çıktılar. Başka türlü ne giriş ne de çıkış oldu. En son Ayancık'ta ki büyük selden sonra da bizim yollarımız hep su oldu. Belimize kadar su geldi" diye konuştu.

Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı
Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı
Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı

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Ali İhsan Su, Akliman, Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yapılan istinat duvarı çiftçiyi zor durumda bıraktı - Son Dakika


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