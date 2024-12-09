Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı

Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

Bu habere en çok ünlüler üzülecek! Trump meşhur yasayı çekiyor

Bir daha hakemlik yapamayacak

Kanadı kırık atmaca koruma altına alındı

KARABÜK - Karabük'te vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde bulunan atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay Beşbinevler 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Yalçın Açıkgöz isimli vatandaş apartman önünde uçamayan bir yavru atmacayı fark etti. Atmacanın kanadının kırık olduğunu fark eden Açıkgöz, yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tedavi altına alınan yaralı atmaca, daha sonra yeniden doğaya salınacak.