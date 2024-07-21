Yaralı halde bulunan ebabil kuşu veterinerde tedavi ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Yaralı halde bulunan ebabil kuşu veterinerde tedavi ediliyor

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu ebabil kuşunu veterinerde tedavi ettiriyor. Veteriner hekim, kuşun tedavisine başlayarak tekrar uçabilmesini sağlayacak. Ebabil kuşu, nadir görülen bir tür olduğu için yerde bulunması olağan dışı bir durum olarak değerlendiriliyor.

21.07.2024 16:36
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Yaralı halde bulunan ebabil kuşu veterinerde tedavi ediliyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde hayvan sever bir vatandaş, ömrünü havada geçiren ebabil kuşunu yerde yaralı halde görünce hemen yardımına koştu. Ebabil kuşu veterinerde tedavi altına alındı.

Tercan'da ikamet eden Yenal Özelgül akşam iş yerini kapatıp evine giderken yolda yaralı ebabil kuşunu görüp evine götürüp yiyecek verdi.

Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenen Özelgül, kuşun tedavisinin yapılması için sabah veterinere götürdü. Veteriner Hekim Cem Çakar kuşu muayyene ederek tekrar uçabilmesi için tedaviye başladı.

Kuşun tekrardan yaklaşık 1 hafta sürede uçabileceğini ve doğaya salınacağını belirten Veteriner Hekim Cem Çakar, "Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından, kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil kuşu yuvalama dönemleri dışında neredeyse tüm ömrünü uçarak havada geçiriyor ve uçuş sırasında saniyelik uyku aralıklarıyla gün içerisinde ortalama 40 dakika uyuyan ebabil kuşu, yerde çok nadir görülebiliyor." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaralı halde bulunan ebabil kuşu veterinerde tedavi ediliyor - Son Dakika

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