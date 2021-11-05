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Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati - Son Dakika

Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati

05.11.2021 16:01
Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati

Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar tarafından yaralı vaziyette bulunan köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar tarafından yaralı vaziyette bulunan köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılmasında Avrupa'nın en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Hayvansever vatandaş Taner Korkmaz ve ailesi, Uludağ'da piknik yaptıkları sırada yanlarına gelen ayağı şiş vaziyette olan bir köpeği özel araçlarıyla Hamitler'deki Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürüp yetkililere teslim ettiler. Osmangazi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpek, tedavi altına alındı.

Uludağ'da piknik yaptıkları esnada köpeği yürüyemez halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Taner Korkmaz, "Sahipsiz bu köpeği görünce çok üzüldüm. Açlıktan ölmek üzereydi ve yemesi için bir şeyler verdik. Çok zayıf ve sağ ön ayağında şişlik olduğundan basamıyordu. Zavallı köpeği aracımıza alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdük. Barınaktaki yetkililer, hemen gerekli işlemleri yaparak köpeği tedavi altına aldılar. Hayvanlarla çok yakından ilgilenen veteriner hekim ve diğer çalışanlara çok teşekkür ederiz. Can dostlarımıza şefkatli bir şekilde sahip çıkıyorlar" dedi. - BURSA

Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati
Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati
Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati
Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, piknik, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı köpeğe Osmangazi şefkati - Son Dakika


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