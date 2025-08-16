Yaralı Leylek, Vatandaşların Duyarlılığıyla Kurtarıldı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol kenarında uçamayan ve yürümekte zorlanan leylek, vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Toprakkale ilçesi Osmaniye yolu üzerinde hareketsiz duran leyleği fark eden Seyit Akşit aracını durdurarak leyleğe yardım etmek istedi. Yaralı leyleği arkadaşlarının yardımıyla aracına alan Akşit, belediye garajına teslim etti. Buradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürülen leyleğin bakım ve tedavi sürecine başlandı. - OSMANİYE