Yaralı Şahin Ekiplere Teslim Edilecek

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Seydikemer'de yaralı halde bulunan Şahin ekiplere teslim edilecek

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Nurcan Yaraş, bitkin halde bulduğu yaralı şahini evine götürerek koruma altına aldı. Yırtıcı kuşun tedavi için yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Seydikemer ilçesine bağlı Toplar Mahallesi'nde Nurcan Yaraş isimli bir kadın, yaralı ve bitkin halde bir şahin buldu. Şahini gören Yaraş, kuşu dikkatlice alıp evine götürdü. Yırtıcı kuşu kafese koyarak güvenli bir ortamda besleyen Yaraş, hayvanın yeniden güç kazanmasına yardımcı oldu. Nurcan Yaraş'ın, yaralı şahini Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi. Şahinin, gerekli tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.