Yaralı Şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı Şahin tedavi altına alındı

11.04.2022 09:42
Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Kars'ta esnaf tarafından bulunan yaralı şahin tedavi adlına alındı.

Kars'ta esnaf tarafından bulunan yaralı şahin tedavi adlına alındı.

Kars Organize Sanayi Bölgesi esnafı yerde hareket edemeyen bir şahin gördü. Şahini bulunduğu yerden alan esnaf durumu Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ne ekipler, yaralı şahini esnaftan alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen şahinin yapılan ilk tedavisinde her hangi bir yarasının olmadığı ve güçten düştüğü tespit edildi. Şahin'in tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacağı öğrenildi. - KARS

Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Yaralı Şahin tedavi altına alındı

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Organize Sanayi Bölgesi, Milli, Esnaf, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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