Bilecik'te yaralı halde bulunan tavşan, Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan arıtma tesislerinde yaralı halde bulunan tavşan, Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi görevlilerine teslim edildi. Hayvanın boyun kısmında bir yara tespit edilirken, hemen tedavi altına alındı. Tedavi ardından tavşanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. - BİLECİK
Yaralı Tavşan Bilecik'te Tedavi Altına Alındı
