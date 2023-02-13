Yardım merkezine getirilen yorgandan çok sayıda altın çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yardım merkezine getirilen yorgandan 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı. Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı. Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu. Yorgan sahibi Z.G'nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi. - TOKAT