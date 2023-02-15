Tokat'tan Malatya'daki yardım merkezine gönderilen montun cebinde 4 bin TL para çıktı

MALATYA Tokat'tan Malatya'daki yardım merkezine gönderilen montun cebinde 4 bin TL para çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ila Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları sürerken, Tokat'ta Malatya'ya gönderilen yardım paketinde para çıktı. Yeşilyurt ilçesi Banazı Mahallesi'nde depremzedeler için oluşturulan yardım merkezine gönderilen paketlerinin birinde 4 bin TL para çıktı.

Hüseyin Tilki ve ailesi notuyla bir montun cebinde çıkan 4 bin TL AFAD yetkilerine teslim edildi.