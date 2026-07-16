Yardımcı Hizmetler Sınıfı Üzerine Eylem - Son Dakika
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Yardımcı Hizmetler Sınıfı Üzerine Eylem

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Üzerine Eylem
16.07.2026 16:38
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DMK, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını ve çalışanların uygun kadrolara geçirilmesini istedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), yapılan basın açıklamasında yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılıp, çalışanların eğitim durumları ve fiilen yaptıkları görevlere uygun kadrolara geçirilmesini talep etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde basın açıklamasını gerçekleştiren Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının 61 yıldır çözülemeyen bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bugün burada yalnızca bir meslek grubunun sorununu anlatmak için değil, tam 61 yıldır görmezden gelinen bir adaletsizliği milletimizin vicdanına emanet etmek için toplandık. Devletine sadakatle hizmet eden 140 bin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanının yıllardır bastırılan sesini bir kez daha duyuruyoruz. Artık sabır bitti, derman tükendi. Geride yalnızca yılların biriktirdiği kırgınlık ve büyük bir hayal kırıklığı kaldı" dedi.

Yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin mağduriyet yaşadığını söyleyen Cengiz, "1926 yılında çıkarılan Memurin Kanunu'nda memurlar ve müstahdemler şeklinde düzenlenen kamu çalışanları, 1965 yılında 657 sayılı Kanun ile sınıflara ayrılıyor, yardımcı hizmetler sınıfı ise bu şekliyle ilk defa memur kadrolarında ihdas ediliyor. Bu sınıf altında meslekler var, zanaat var, nitelik var. Ancak ne hikmetse 1926 yılının müstahdem bakışı hiç değişmiyor. Yardımcı hizmetler sınıfı bir türlü memur olarak görülmüyor. KPSS ile meslek erbabı olarak alınan ve birçoğu yüksek eğitimli yardımcı hizmetler sınıfı personel, her iş yaptırılabilen müstahdemler olarak görülüyor" diye konuştu.

"KPSS ile göreve başlamış devlet memuru olmasına rağmen görev tanımları bulunmuyor"

Yardımcı hizmetler sınıfında 22 farklı meslek bulunduğunu dile getiren Cengiz, "Aşçısı var, teknisyen yardımcısı var, kalorifercisi var, bakım personeli var. Her biri KPSS ile göreve başlamış devlet memuru olmasına rağmen görev tanımları bulunmuyor. Bugün aşçı olarak çalışan yarın temizlik görevlisi oluyor, ertesi gün evrak taşıyor, bir sonraki gün çay dağıtıyor. Dünyanın hangi hukuk devletinde bir memurun mesleği her sabah amirinin keyfine göre değişiyor? Cevabı maalesef bizim ülkemizde. Çünkü iş tanımı belirsiz 140 bin memur, amirinin o günkü ruh durumuna göre işler yapıyor. Bu bir çalışma düzeni değil, tam aksine düzensizliğin resmidir" ifadelerini kullandı.

Cengiz, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için torba yasaya eklenecek kısa bir yasal düzenlemenin yeterli olacağını savunarak, çalışanların eğitim ve mesleklerine uygun hizmet sınıflarına geçirilmesini, görev tanımlarının netleştirilmesini, ek göstergelerinin eğitim durumuna göre yeniden düzenlenmesini ve temizlik ile benzeri hizmetlerin bu işler için istihdam edilen personel tarafından yürütülmesini talep etti.

Basın açıklamasının ardından konfederasyon üyeleri un eleyip elek asarak eylemi sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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