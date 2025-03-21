Yaren Leylek Filmi İçin Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaren Leylek Filmi İçin Ziyaret

Yaren Leylek Filmi İçin Ziyaret

Aydilge, 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendirmek üzere Adem Yılmaz ve Yaren'i ziyaret etti.

21.03.2025 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Karacabey, Aydilge, Sinema, Yerel, Yaşam, bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaren Leylek Filmi İçin Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

17:09 Çağlayan Adliyesi’ne çıkan yollar yarın sabah 08.00’e kadar kapatıldı Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı
16:53 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’ye kayyum atanmasını istemiyor Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor
16:51 Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan’da toprağa verildi Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi
16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:36:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yaren Leylek Filmi İçin Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement