Yargı Emekçileri 2 Eylül'de Adliyelerde Eylem Yapacak

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- KESK'e bağlı Büro İşçileri Sendikası (BES) Basın Yayın Sekreteri Yılmaz Tuluk, "Yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin hakları için 2 Eylül'de tüm illerde adliyeler önlerindeyiz. Başta yargı emekçileri olmak üzere tüm kamu emekçilerinin haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Büro İşçileri Sendikası Basın Yayın Sekreteri Yılmaz Tuluk, Samsun Şube binasında yargı emekçilerinin hakları için 2 Eylül'de tüm adliyelerde yapacakları eyleme ilişkin açıklama yaptı. Tuluk, şunları söyledi:

"22 yıllık AKP iktidarında her iki buçuk yılda bir yargı paketi açıklandı. Hakim ve savcılara birçok hak verilirken maaşlarına asgari ücret kadar zamlar yapılırken yargı emekçileri unutuldu. Yargı emekçilerinin kazanılmış hakları olan havuz paraları, nöbet ücretleri, ulaşım giderleri, kreşleri, lojmanları ve mesaileri derhal verilmelidir. Ceza ve infaz kurumu çalışanlarına baskı yapılmamalı, cezaevinde çalışan herkes sendikalara üye olmalıdır. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı bakanlığı değildir. Yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin hakları için 2 Eylül'de tüm illerde adliyeler önlerindeyiz. Başta yargı emekçileri olmak üzere tüm kamu emekçilerinin haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz."