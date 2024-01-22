Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 Ocak Pazar günü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Şahin Çil için bugün Yargıtay Başkanlığında tören düzenlendi. Törene Çil'in ailesi ve yakınları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, cumhuriyet savcıları ile Yargıtay personeli katıldı. Çil için saygı duruşunda bulunularak, ardından öz geçmişi okundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çil'in ailesine başsağlığı dileyerek, "Değerli hukukçu; güzel bir insandı, iyi bir dosttu, iyi bir hukukçuydu. Yargıya, Yargıtayımıza ve Türk hukukuna unutulmaz hizmetleri oldu. Kitaplarıyla, makaleleriyle, katıldığı sempozyumlarda sunduğu tebliğlerle silinmez bir iz bıraktı. Rabbim mekanını cennet etsin. Yargıtayımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Törenin ardından Çil için Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çil'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA