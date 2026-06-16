Yargıtay\'da Yapay Zeka Sempozyumu

Yargıtay Başkanlığınca 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu' düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu' düzenlendi.

Sempozyuma akademisyenler, savcılar, tetkik hakimleri ve yargı mensupları katıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Keskin'in yaptığı konuşmada, algoritmik etki altında yargı, karar oluşumu ve yönlendirme dinamikleri, yapay zeka ve gizli etki ile rol dönüşümü konuları ele alındı.

Bu kapsamda hukuk alanında yapay zeka kullanımı ve yapay zekaya ilişkin temel kavramlar, büyük veri, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi tabanlı modeller ile yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin delil olarak kullanılması, etik kullanım ve muhtemel hukuki sorumluluklar değerlendirildi.

Sempozyum fotoğraf çekiminin ardından noktalandı. - ANKARA