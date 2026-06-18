Yarım Asırlık Ayakkabı Ustası - Son Dakika
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Yarım Asırlık Ayakkabı Ustası

Yarım Asırlık Ayakkabı Ustası
18.06.2026 10:23
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72 yaşındaki Muhittin Deniz, 50 yıldır İpekyolu'nda ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 metrekarelik dükkanında yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan Muhittin Deniz, çocuk yaşta başladığı mesleğini bugün de aynı heyecanla sürdürüyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve 10 kişilik ailesini bu meslekle geçindiren 72 yaşındaki Muhittin Deniz, yarım asırdır aynı dükkanda ayakkabıları özenle tamir ediyor. Kendisine tahsis edilen 2 metrekarelik küçük alanında mesleğini yaşatmak için emek veren Deniz, fabrikasyon üretime geçişin ve teknolojinin getirdiği yeni döneme ayak uydurmaya çalışıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşması, yarım asırlık tamircilik mesleğindeki eski el işçiliğini günden güne azaltıyor. Geçmiş yıllarda kösele ayakkabılarda bir sorun yaşandığında vatandaşların ilk adresi olan Deniz, o dönemlerde el işçiliğiyle pençeler hazırlıyor, taban lastiklerini tamamen kendi emeğiyle şekillendiriyordu. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte piyasaya sürülen yeni nesil ürünler, sektördeki eski el emeği yoğunluğunu geride bıraktı. Şimdiki fabrikasyon ayakkabılar el emeği ürünler kadar uzun ömürlü olmasa da emektar usta dükkanına gelen her ayakkabıyı titizlikle onarmaya devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Muhittin Deniz, gelişen teknolojiyle birlikte eski el işçiliğinin yerini dayanıksız fabrikasyon ürünlerin aldığını belirtti. Bu durumun tamircilik mesleğini gerilettiğini ifade eden Deniz, "Eskiden bu kösele ayakkabılarda bir sorun olduğu zaman getirirlerdi; bu pençeleri yapıştırır, çakar, yapardık. Taban lastikleri falan hep el işçiliğiyle, elle yapılırdı. Büyük bir emek vardı, yoğunluk vardı ve iş vardı. Ayakkabı üzerine çeşit çeşit el emeği işler olurdu. Sonradan teknolojiyle birlikte bu suni deri ayakkabılar çıktı ve hepsi değişti; şimdikiler el emeğiyle yapılanlar gibi değil, haftalık ve aylık ayakkabılar" şeklinde konuştu.

"Ne iş olursa olsun severek yapmak gerek"

Fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte el sanatı icra eden ustaların zorlandığını dile getiren Deniz, "Küçük bir dükkanda bu el emeği işi yapmaya devam ediyoruz. Tabii teknoloji dönemiyle birlikte el işçiliği yapanların işi çok zorlaştı, eski yoğunluk kalmadı. Her şeye rağmen ne iş olursa olsun severek yapmak gerek. Görevini severek yapacaksın; sevmediğin zaman olmuyor. Burada çalışmaya alıştık artık. Ben hep burayı açar açmaz Allah'ıma dua edip okurum. Rabbim herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yarım Asırlık Ayakkabı Ustası - Son Dakika

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