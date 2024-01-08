 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, aylar sonra hala acı çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, aylar sonra hala acı çekiyor

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan Mesude Sağıltıcı, komşusuna ait yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra hala yürümekte güçlük çekiyor ve her hareketinde acı hissediyor. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Sağıltıcı, tedavi gördü ve köpekler sahiplerinden alındı. Ancak, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen Sağıltıcı'nın vücudu hala iyileşmedi ve hareket etmek zorunda olduğunda acı çekiyor. Mağdur tarafından köpeklerin sahibine dava açıldı ve davalar devam ediyor.

Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, aylar sonra hala acı çekiyor
08.01.2024 - 09:04,
Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yürümekte güçlük çekiyor ve her hareketinde acı hissediyor.

Payas'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, Ağustos ayında komşusuna ait 2 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Öte yandan, köpeklere yetkililer tarafından el konuldu, şahsa idari para cezası uygulandı ve konuyla ilgili mağdur tarafından köpeklerin sahibine dava açıldı.

"Ben o an öldüğümü sandım"

Köpeklerin vücudunun çeşitli bölgelerine saldırdığını ifade eden Mesude Sağıltıcı, "İşe gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında iki köpek vardı. İki adım attıktan sonra üstüme saldırdılar. Bir köpek sağ kolumdan tutup yere yatırdıktan sonra diğer köpek de sol koluma saldırdı. Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı. Küçük bir köpek havlayarak geldi. Diğer köpekler beni bırakıp küçük köpeğe saldırdılar. Küçük köpek benim hayatımı kurtardı. Yürüyemiyorum. Değneklerle yürüyorum" dedi.

"Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor"

Mesude Sağıltıcı'nın damadı olan Yalçın Turaç, kaynanasının kanlar içinde acı çektiğini ifade ederek, "Kolunda, vücudunda ve göğsünde köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Sağ kolunda bayağı bir hasar var. Sol bacağında düşmenin etkisiyle diz kapağında yaralanma var. Şikayetçi olduk. Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Köpek Saldırısı, Yenişehir, Hatay, Hayvan Hakları, Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, aylar sonra hala acı çekiyor - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan genç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 10:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, aylar sonra hala acı çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement