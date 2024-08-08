Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin Umdu, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu\'nda görev aldı

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Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin Umdu, Avrupa'nın enerji dönüşümünü desteklemek için araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yürüten Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu (ETIP) Akıllı Ağlar ve Enerji Dönüşümü Kurulu'nda (SNET) depolama sektörünü temsilen kürsü başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformları'nın (ETIP), Avrupa Komisyonu tarafından, enerji sektöründen çok sayıda paydaş ve uzmanın bir araya getirilmesiyle yeni Entegre Yol Haritası Stratejik Enerji Teknolojisi Planı (SET Planı) oluşturulması amacıyla kurulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin Umdu, bu yapılanmalarda Türkiye'den temsilcilerin yer almasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Kalkınma planı

Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu'nun (ETIP) çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin Umdu, "ETIP'in ana amacı Avrupa Birliği'nin orta ve uzun dönemli planlamaları için temel sağlayan vizyonun oluşturulması ve stratejik raporlamaların hazırlanmasını sağlamak. Yani AB'nin öncelik verdiği sektör ve alanların belirlenmesi, bunlarla ilgili gerekli araştırma, altyapı ihtiyaçlarının ve fonların belirlenmesi gibi çalışmalar yapıyor. Bunlara dayanarak AB'de kendi kalkınma planlarını yapıyor. Ben de üyesi olduğum ve çeşitli çalışmalar yürüttüğüm Avrupa Enerji Depolama Birliği tarafından bu Akıllı Ağlar ve Enerji Dönüşümü (SNET) Yürütme Kurulu'na depolama sektörü temsilcisi olarak aday gösterildim ve onaylama süreci ardından kürsü başkan yardımcılığı görevine başladım." dedi.

Türkiye için önemli bir görev

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin Umdu, aday ülke olarak sosyal ve ekonomik açıdan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile sürekli bir etkileşim içinde olduğunu, dolayısıyla bu kalkınma politikaları oluşturulurken süreçte görev almamızın çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde genelde, AB bir regülasyon değiştirince biz yapacağız diye düşünüyoruz. Oysa yapmamız gereken uyum sağlamanın ötesine geçip, stratejik planlamalar yapılırken süreç içinde olmak. Bu görevinin ülkemiz ve sektörümüz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Kurulda yapılacak çalışmalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Umdu, "Kurulda, enerji şebekeleri ile ilgili depolama alanında hangi teknolojilerin nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği konusunda teknolojilerin değerlendirilmesi ve etkilerinin raporlamalarını yürüteceğiz. Komisyon da bizim raporlarımıza dayanarak, bu teknolojileri önceliklendirerek hangi alanda ne kadar hibe ayıracağına, hangi destek mekanizmalarını kullanacağına veya yapılacak yasal düzenlemelere karar verecek." dedi.

Enerji depolamanın önemi

"Günümüzde enerji depolanması konusu stratejik önceliklerden biri" diyen Dr.Öğr.Üyesi Umdu şöyle konuştu: "Teknolojinin gelişmesi, enerjiye ihtiyacı da artırıyor. Bu da enerjide dalgalanmalara neden oluyor. Ayrıca yenilenebilir enerji arzı da doğası gereği dalgalanır. O nedenle bu dalgalanmaların tolere edilmesi gerekir. Kısacası enerji fazla geldiğinde bu fazlalığın depolanması ve trafolara yük bindirilmemesi, az geldiğinde de depolanmış olan enerjinin devreye alınması gerekmektedir. Bu dalgalanmaların artması sonucunda daha yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşabilir ve hatta 2015 yılında olduğu gibi Türkiye geneli elektrik kesintileri riski ile karşı karşıya gelebiliriz. Bu nedenlerle enerji depolama konusu gelecek yıllarda önemini daha da artıracak." - İZMİR