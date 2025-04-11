Yasemin Adar Yiğit Güreşe Veda Etti

Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran Balıkesirli başarılı sporcu ve güreşçisi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya sonrası aktif spor hayatını noktaladı. Yasemin Adar Yiğit final müsabakasının ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini noktaladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'daki şampiyonada 76 kilo final maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşan Yasemin, müsabaka sonunda mindere veda etti. Milli sporcu, final müsabakasının ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.

Yasemin Adar Yiğit kimdir: Türk güreşinin ilk Avrupa ve dünya şampiyonu kadın sporcusu, 33 yaşında güreşe veda eden Yasemin Adar Yiğit, 7 Avrupa, 2 dünya ve 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat üçüncülüğünü de kariyerine sığdırdı.

Mindere sığmayan bir azim, ilham veren bir mücadele veren Yasemin Adar, Balıkesir'in köklü güreş geleneğini modern başarılarla taçlandıran Yasemin, sadece madalyalar kazanmadı; bir nesle ilham oldu. Kız çocuklarına "sen de yapabilirsin" diyerek yol açtı, öncülük etti. - BALIKESİR