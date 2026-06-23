Yasin Şanal Asya Masaj Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Yasin Şanal Asya Masaj Şampiyonu Oldu

Yasin Şanal Asya Masaj Şampiyonu Oldu
23.06.2026 10:19
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Karamanlı terapist Yasin Şanal, Japonya'da altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Japonya'da düzenlenen Asia Massage Championship'te (Asya Masaj ve Terapi Şampiyonası) "Body Care" kategorisinde yarışan 30 yaşındaki Karamanlı Medikal Terapist Yasin Şanal, altın madalya kazanarak Asya Şampiyonu oldu ve Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Japonya merkezli International Therapy Association tarafından başkent Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Stadyumu 2. Spor Salonu'nda 2-3 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden doktorlar, osteopatlar, fizyoterapistler ve masaj terapistleri katıldı. 470 profesyonelin teknik yeterlilik, uygulama kalitesi, ergonomi gibi kriterlerle değerlendirildiği şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Yasin Şanal, kemer destekli traksiyon, pasif germe ve fonksiyonel hareket odaklı yaklaşımıyla jüriden en yüksek puanı alarak kategorisinde altın madalya almaya hak kazandı.

"Türk'ün tekniğini göstermek için gittim"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerini terapi alanına yönlendiren ve daha önce İran ile Saraybosna'daki uluslararası turnuvalarda da dünya dereceleri bulunan Şanal, "Masaj ve terapi alanında uzun süredir çalışıyorum. Aynı zamanda bu alanda uluslararası terapist ve eğitmen olarak görev yapıyorum. Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen yarışmada dünya çapında önemli bir derece elde ettik ve kategorimizde birinci olduk. Bu yarışma, 470 profesyonelin katıldığı büyük bir organizasyondu. Fizyoterapistlerin, osteopatların ve masaj terapistlerinin bir arada bulunduğu, uluslararası tekniklerin harmanlandığı önemli bir platformdu. Ben de oraya Türk'ün tekniğini göstermek için gittim. Yarıştığımız 'Body Care' kategorisi, vücudun esnekliği üzerine kurulu, yağ kullanılmadan yapılan stretching yani germe çalışmalarını kapsıyor" dedi.

"Amacım ülkemizde de bu alandaki eğitimin dünya çapında duyulması"

Her zaman mücadele etmeye devam ettiğini belirten Şanal, "Giderken bana 'Gitme, zaten şampiyon olmuşsun, ne gerek var' diyenler oldu. Ancak şampiyon olmak, bir gün kaybedebileceğini bilerek yaşamak demektir. Dünya genelinde bu alanın büyük bir disiplinle, belli standartlar çerçevesinde yürütülen ciddi bir eğitim alanı olduğunu gördük. Neden ülkemizde de böyle bir alan gelişmesin? Tayland denilince akla masaj ve terapi geliyorsa, neden Türkiye'de de bu alan bir ekole dönüşmesin? Benim amacım, ülkemizde de bu tarz eğitimlerin dünya çapında duyulması ve bir ekol haline gelmesidir. Türk insanı güçlü bir yapıya sahip. Teknik bilgiyle birlikte bu gücü doğru kullandığımızda, uluslararası yarışmalarda ciddi dereceler elde edebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk anında büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Şanal, "İlk ismim okunduğunda aklıma gelen tek şey 'Bayrak nerede?' oldu. Hemen Türk bayrağını alıp sırtıma sardım. O anda kafamda Türk Marşı çalmaya başladı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum sadece" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yasin Şanal Asya Masaj Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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