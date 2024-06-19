Yaşına rağmen her gün Konya'nın en şık giyineni o oluyor - Son Dakika
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Yaşına rağmen her gün Konya'nın en şık giyineni o oluyor

Konya'da yaşayan ve emeklilik yıllarını bir restoranda çalışarak geçiren 72 yaşındaki Fethi Topçu, her gün değişik renk elbiseli şık giyimiyle dikkat çekiyor.

19.06.2024 09:56
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Konya'da yaşayan ve emeklilik yıllarını bir restoranda çalışarak geçiren 72 yaşındaki Fethi Topçu, her gün değişik renk elbiseli şık giyimiyle dikkat çekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olan Fethi Topçu (72) şimdilerde Konya Altın Çarşıda bir restoranda vatandaşları yemek yemeye davet ediyor. Fethi Topçu'nun en dikkat çekici özelliği ise her gün özenle hazırladığı kıyafetlerden oluşan takım elbiseleri oluyor. Her renkten her şekilden oluşan kıyafetleri evinde 5 gardıropta muhafaza eden Fethi Topçu, her yeni gün için akşamdan özenle kıyafetlerini hazırlıyor. Giydiği kombini bir daha giymemeye dikkat eden Topçu'nun dolabında 120'ye yakın takım elbisesi, 77 çift ayakkabısı ve içlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hediyesi olan 350'ye yakın kravatı bulunuyor. Fethi Topçu, yanına gelen vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanıyor. Kendisini tanıyanlar tarafından 'Konya'nın Gülü' lakabı ile bilindiğini ifade eden Fethi Topçu, Konya'da kendisi gibi giyinen birinin olmadığını iddia etti.

"Benim milyarlarım olmasın, 3 tane hayırlı evladım var"

Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu ve 3 çocuğunun olduğunu anlatan Fethi Topçu, "Hayatta ticaret anlamında yapamayacağım yok. Avrupa ülkeleri gördüm, Habur Sınır Kapısında çalıştım. Birçok firmada satış müdürlüğü yaptım. Benim ruhum ticaret. Benim bu restoranda çalışmamdaki yegane sebep boş zamanlarımı değerlendirmek. Vakit geçirecek yerlerim var ama herkese de öğlen vakti yük olmam. Benim milyarlarım olmasın, 3 tane hayırlı evladım var. Zenginlere hep 'helal lokma ile büyüyen çocuklardan zarar gelmez' diyorum" dedi.

"Konya'da benim gibi giyinen yok"

Fethi Topçu, 7 yaşından beri farklı işler yaparak çalıştığını belirterek, "Konya'da benim gibi giyinen yok. Benim 120'ye yakın takım elbisem var. 77 çift ayakkabım, 350 kravatım var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ipek kravat ve mendil hediye geldi. Bir gece öncesinden elbiselerimi hazırlarım. Hanımım biraz rahatsız, ütülerimi kendim yaparım. Dünya yıkılsa ben tekrar eşimle evlenirim, Allah razı olsun. Sabah kalktığım zaman kişisel bakımımı yaparım, tıraşımı olurum. Günlük tıraş olurum, hayatta daha bir gün ertesi güne tıraşım kalmadı. Erken kalkarım, çalıştığım yere de erken gelirim. Kıyafetlerimin hepsini kendim ayarlarım. Özel olarak seçiyorum. Renkleri çok severim. Çok uyumlu renkler var. Yakıştırmasını bilirim daha doğrusu. Eğer benim gibi Konya'da giyinen varsa helali hoş olsun. 5 gardırobum dolu" şeklinde konuştu.

"Konya'nın Gülü derler"

Sosyal medya aracılığı ile de çok fazla insanın kendisini tanıdığını söyleyen Topçu, "Sosyal medyadan beni görüp gelenler oluyor. İlk dedikleri şey 'amca ne kadar da yakışıklısın'. 'Bu saatten sonra yakışıklı olsan ne olacak' diyorum. Konya'da beni herkes tanır. Bana 'Konya'nın Gülü' derler. Herkesin işine koşarım ve karşılık beklemem" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşına rağmen her gün Konya'nın en şık giyineni o oluyor - Son Dakika

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