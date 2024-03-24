Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 72 yaşındaki yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; N.Ö.'yü evin banyosunda hareketsiz şekilde yatan eşi durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından N.Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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