Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

27.04.2022 03:42
Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden adam ölü bulundu.

Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden adam ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi Bozyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden Yunus Koral'danhaber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, yaşamını yitiren yaşlı adamın elektrik çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Koral'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrasında öğrenilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak yürütülüyor.

YORUMLAR
500
Soma'ya 7 bin kişilik yeni stadyum Soma'ya 7 bin kişilik yeni stadyum Yaşlı adam tarlada ölü bulundu Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu, Manisa, Kula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 03:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement