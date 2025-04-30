Yaşlı Çift, Biriktirdikleri Altınları Hastaneye Bağışladı - Son Dakika
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Yaşlı Çift, Biriktirdikleri Altınları Hastaneye Bağışladı

Yaşlı Çift, Biriktirdikleri Altınları Hastaneye Bağışladı

Isparta'da yaşayan 72 yaşındaki Sakine Mükerrem ve 85 yaşındaki İbrahim Delen çifti, yıllarca biriktirdikleri 7,2 gram altını, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan Ek Yoğun Bakım Ünitesine destek olmak amacıyla bağışladı. Çift, bu anlamlı bağışı toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak görüyor.

30.04.2025 17:50  Güncelleme: 17:52
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Isparta'da yaşayan yaşlı çift, yıllarca biriktirdikleri 7,2 gram altını, yıllar önce geçirdikleri yoğun bakım sürecinden etkilenerek, SDÜ Hastanesi'ne yapılan yeni Ek Yoğun Bakım Ünitesi Binası'na destek olmak amacıyla bağışladı.

Isparta'da yaşayan Sakine Mükerrem (72) ve İbrahim Delen (85) çifti, geçmişte yoğun bakımda geçirdikleri zorlu günlerin etkisiyle anlamlı bir bağışta bulundu. Çift, yıllardır biriktirdikleri 7,2 gram altını Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde yapım aşamasına olan Ek Yoğun Bakım Ünitesi Hizmet Binası'na destek olmak için bağışladı. Sabah saatlerinde Isparta Belediyesi'ne gelen yaşlı çift, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, altınlarını teslim etti.

"Bu davranış, toplumsal dayanışma ve iyiliğin en güzel örneklerinden biridir"

Başkan Başdeğirmen, bu duyarlı davranışın kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Bu hayrın, tüm insanlık adına yapılmış değerli bir katkı olduğunun bilincindeyiz. Burada yapılan hastaneden kimin, ne zaman ve hangi koşullarda faydalanacağı belli değil. Ancak tamamlandığında vatandaşlarımızın modern bir yoğun bakım ünitesinde tedavi görerek sağlığına kavuşması, bundan daha anlamlı bir şey olamaz. Bu yapılan hayır, orada şifa bulan insanların size gönülden edeceği dualarla karşılık bulacaktır. Böylesine düşünceli ve yürekten gelen bir bağış bizleri derinden etkiledi. Sakine teyzemize ve İbrahim amcamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu davranış, toplumsal dayanışma ve iyiliğin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Sakine Mükerrem Delen ise yaptığı açıklamada, "Ben de, hacı amcanız da çok hastanede kaldık. O zor günlerde hastanelerde devletimizin sunduğu imkanlardan çok faydalandık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım hizmetlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan çift, küçük gibi görünen bu katkının bile ihtiyaç sahibi hastalar için büyük bir anlam taşıyabileceğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Çift, Biriktirdikleri Altınları Hastaneye Bağışladı - Son Dakika

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